Festa das Nações de Nova Odessa tem lançamento da edição de 2021 neste sábado

Vendas serão estão abertas e retirada dos pratos típicos será no mês de outubro, em sistema drive thru

A Festa das Nações de Nova Odessa deste ano terá o lançamento oficial neste sábado, a partir das 11 horas, com apresentação da Orquestra Sinfônica Municipal na Praça dos Três Poderes.

O site do evento e seu QR Code será lançado, em um banner na praça. Com isso, as vendas dos pratos típicos já estarão abertas. A retirada dos alimentos será feita por drive thru, em dois finais de semana: 16 e 17 e 23 e 24 de outubro, a depender da escolha, que constará no site.

A Festa das Nações, que conta com apoio do Grupo Liberal, está de volta em Nova Odessa em um formato diferente. A mais recente edição do evento, ainda presencial, ocorreu em 2019, quando reuniu 30 mil pessoas. No ano seguinte, por conta da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), o evento deixou de ser realizado.

Representantes e prefeito confirmaram em agosto a edição online do evento neste ano – Foto: Prefeitura de Nova Odessa / Divulgação

A festividade terá sete participantes. A AAANO (Associação Amigos dos Animais de Nova Odessa) apresentará a culinária australiana; a ABCL (Associação Brasileira de Cultura Leta) ficou com os pratos letos; a Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) será a responsável pelo cardápio italiano e a Comunidade Geriátrica vai servir os pratos brasileiros.

O Lions Clube fará a comida dos Estados Unidos, enquanto o SOS terá pratos mexicanos e o Clube Rotary vai apresentar a culinária alemã.

Carlos Eduardo Pinotti, secretário de Cultura de Nova Odessa, falou com o LIBERAL sobre os desafios desta nova edição. Ele revela que embora acostumadas com a versão tradicional, as entidades já fizeram vendas via drive thru.

“As vendas online e antecipadas dão garantia maior para que os insumos sejam comprados pelas entidades na quantidade certa, para que não sobre e nem falte”, disse.

Ele explicou ainda que devido à condição financeira das entidades atualmente elas não conseguiriam bancar a estrutura para a festa. “Vamos ter um formato fácil, ágil, moderno e prático”, completou.

Para Carlos Eduardo, a mudança resgatou a raiz do evento. “A Festa das Nações voltou a ter seu real propósito que é ajudar as entidades. E a população pode provar pratos que se tornam mais acessíveis”.

O secretário disse ainda que além do apoio do Grupo Liberal, uma das maiores mídias da região, será realizada uma campanha com influenciadores digitais das causas animais, a partir de outubro.