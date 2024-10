Festa das Nações de Nova Odessa terá pratos típicos de 11 países; veja cardápio

A 36ª Festa das Nações de Nova Odessa vai oferecer pratos típicos de 11 países entre esta sexta-feira (11) e domingo, na Praça dos Três Poderes – Avenida João Pessoa, 777, Centro. O evento tem entrada gratuita.

As entidades confirmadas são: Comunidade Geriátrica, com a culinária do Brasil; o Lions Club, com os Estados Unidos; Apadano (Associação dos Pais e Amigos dos Deficientes Auditivos), com Portugal; Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais), com a Itália; Casa Abrigo Casulo, com a Argentina; ONG Casa Mais, com o Havaí; AAANO (Associação Amigos dos Animais), com a Austrália; SOS (Serviço de Orientação e Solidariedade), com o México; Avano (Associação dos Vicentinos), com a China; o Rotary Club, com a Alemanha; e Centro Cultural Leto, com a Letônia.

Toda a renda da venda dos pratos fica para as entidades, que prestam atendimento à comunidade local. “Os pratos são sempre uma delícia”, disse o prefeito Leitinho (PSD).

A programação começa às 19h desta sexta. Neste sábado, o recinto e as barracas abrem às 18h. No domingo, as pessoas já poderão ir ao local a partir do meio-dia.

No palco, a festa terá como atrações musicais o cantor sertanejo Sâmi Rico, nesta sexta; Tributo a Elvis Presley com Dalízio Moura e a banda Viva La Vida – Coldplay Tribute Brazil, neste sábado; e Banda Ecologia – Raul Seixas Cover e o cantor Léo Maia, no domingo.

A praça de alimentação será coberta e terá mesas e cadeiras. A festa também contará com o Parque de Diversões do Amiguinho.

Países e pratos típicos:

Letônia – Galeto leto

Brasil – Frango atropelado

Itália – Lasanha

Havaí – Açaí, sorvetes e batata chips

China – Yakssoba e pastel

Argentina – Espetos e churrasco

Portugal – Bacalhoada

Estados Unidos – Costelinha de porco ao molho barbecue

Austrália – Cebola empanada australiana

México – Tacos e tortilhas

Alemanha: Salsichão e joelho de porco