Festa das Nações de Nova Odessa terá comidas típicas de 11 países

Festa das Nações é evento tradicional em Nova Odessa

A cidade de Nova Odessa já se prepara para receber a 35ª edição da aguardada Festa das Nações, um evento que celebra a diversidade cultural e gastronômica de 11 países. A festa terá início na próxima sexta-feira (6) e se estenderá por três dias consecutivos, proporcionando aos visitantes a oportunidade de experimentar comidas típicas de várias partes do mundo.

A Praça dos Três Poderes, local do evento, já começou a receber a estrutura. A entrada é gratuita, e todo o lucro arrecadado será revertido para as entidades participantes.

As opções gastronômicas incluem pratos típicos de diferentes países, e cada entidade representante oferecerá uma seleção única de iguarias. Entre os pratos que serão oferecidos está a famosa cebola australiana da AAANO (Associação Amigos dos Animais), que também tem no cardápio wraps e doces.

Representando a Letônia, a ABCL (Associação Brasileira de Cultura Leta) terá uma barraca com galeto, chucrute, pepino azedo, pão de centeio, entre outros pratos tradicionais.

E para quem aprecia a culinária portuguesa, delícias como bacalhoada, bolinho e risoto de bacalhau poderão ser encontradas no espaço da Apadano (Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Auditivos).

Também haverá barracas com pratos típicos da Itália, China, Havaí, Brasil, Estados Unidos, Árabe, Alemanha e México.

Além da rica variedade gastronômica, a Festa das Nações de Nova Odessa também oferecerá entretenimento musical.

Na sexta-feira, o destaque da noite será a apresentação da dupla sertaneja Rionegro & Solimões, intérpretes dos hits “Sola da Bota”, “A Gente Se Entrega” e “Frio da Madrugada”.

Na noite de sábado (7), sobe ao palco o cantor sertanejo Sâmi Rico, filho do lendário José Rico, da dupla Milionário e José Rico. Antes, haverá show da Legião Urbana Cover do Brasil.

No dia 8 de outubro, o tradicional “almoço de domingo”, a partir das 12h, terá uma inédita apresentação conjunta da banda Samba d’Aninha com a Banda Sinfônica Municipal Professor Gunars Tiss.

O palco na Praça dos Três Poderes também recebe neste dia o cantor Marco Bavini (que é filho do sertanejo Sérgio Reis) e a Banda SP-304 – antecedendo o show de Paulo Ricardo.

À noite ocorre o show do cantor Paulo Ricardo, ex-líder do RPM – uma das maiores bandas do rock nacional dos anos 80.

Veja o cardápio completo da Festa das Nações de Nova Odessa

AAANO (Austrália)

Cebola australiana, wraps e doces variados

ABCL (Letônia)

Galeto (frango marinado assado), chucrute, picles, pão de centeio, molho branco, purê de batata, batata soté, espetinho de carne, frango, coração, suíno e mandioca, truta (peixe assado), gelado de frutas (suspiro, pedaços de frutas, sorvete de nata e cobertura), salda zupa (cozido de frutas servido gelado), pães caseiros, bolachas caseiras, porção de linguiça defumada, linguiça e carnes defumadas, lanche com linguiça defumada, bolos caseiros, torta de ricota, geleia caseira, carne suína defumada, file mignon suíno defumado, copa lombo suína, salame misto, salame suíno, costelinha suína defumada, mel, geleias, batata frita, batata frita espiral, porção de batata em molho, pão de alho, vinagrete

Avano (China)

Yakisoba, frango xadrez, yakimeshi, pastel, rolinho primavera, sushi e porção de tilápia, frutas carameladas

Apadano (Portugal)

Bacalhoada, bolinho de bacalhau, risoto de bacalhau, filé de merluza à parmegiana, porções de tilápia e batata, maçã do amor e morango com chocolate, batidas variadas, crepe suíço, lanche no tacho, escondidinho de bacalhau.

Apae (Itália)

Lasanha, nhoque, pizza, crepe suíço, batata frita, doces diversos, morango no palito

Casa Mais (Havaí)

Comidas típicas (poke), açaí, abacaxi havaiano, refrigerantes, sucos, cervejas, água e sorvetes

Geriátrica (Brasil)

Frango atropelado, tapioca, acarajé, lanche de pernil e calabresa, espetinhos, café e batidas

Lions (Estados Unidos)

Costelinha com molho barbecue, arroz e batata, lanches de hambúrguer e cachorro quente

SOS (México)

Comidas típicas (taco, tortilha, nachos), produtos de milho, lanches e espetinhos, churros, palheta mexicana (picolé) e batidas

Kaydi (árabe)

Esfirra aberta, doce e salgada, refrigerantes e sucos

Rotary (Alemanha)

Salsichão, joelho de porco, bisteca, salada de batata, porqueta, chope, chucrute e sobremesa