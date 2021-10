Festa das Nações de Nova Odessa começa com pratos da AAANO e do SOS

15 out 2021 às 14:48 • Última atualização 15 out 2021 às 14:50

Em formato drive-thru, evento tem início neste sábado; no domingo, será a vez da Comunidade Geriátrica e do Rotary

Apoiada pelo LIBERAL, a Festa das Nações de Nova Odessa começa neste sábado (16), com drive-thru dos pratos da AAANO (Associação dos Amigos dos Animais de Nova Odessa), no Salão Villa Lucena, e do SOS (Serviço Social de Solidariedade), na Vila Azenha.

As comidas devem ser compradas antecipadamente, pelo site festadasnacoesnovaodessa.com.br, no qual também há outras informações, como locais, horários e cardápio.

Evento retorna à programação local após um ano sem acontecer – Foto: Ernesto Rodrigues / O Liberal

No domingo (17), será a vez da Comunidade Geriátrica, no Centro de Feira e Eventos, e do Rotary Cub, no Jardim Campos Verdes. O evento terá sequência nos próximos dias 23, com os pratos da Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) e do Lions Clube; e 24, com a participação da ABCL (Associação Brasileira de Cultura Leta).

O prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho (PSD), destacou a importância do formato drive-thru neste momento de pandemia. “Temos certeza que a população entendeu a necessidade desse novo jeito de comemorarmos a Festa das Nações de Nova Odessa em 2021”, disse, via assessoria de imprensa.

A Festa das Nações ajuda diretamente as sete entidades assistenciais participantes, que serão beneficiadas pelo dinheiro arrecadado nas vendas.

“Temos sempre a vontade de ajudar as nossas entidades, porque elas nos ajudam bastante também. Então era preciso retomar a Festa das Nações de um jeito seguro para todos”, afirmou Leitinho.

Em seus 33 anos de história, o evento soma um público de aproximadamente 1 milhão de pessoas da região, segundo o Executivo. Devido à pandemia, não houve festa no ano passado.

“A celebração retorna após um ano fora do ar, com cada entidade trazendo a culinária de um país diferente. Assim o público pode comprar os pratos típicos de cada país representado e, então, retirar esse prato na própria sede da ONG participante”, declarou o responsável pela Diretoria de Cultura da prefeitura, Cadu Pinotti Junior.

Confira o calendário e o cardápio da Festa das Nações:

16/10 (sábado)

AAANO | cebola australiana

Retirada: Salão Villa Lucena – Avenida Eduardo Karklis, 50, Chácaras Ceci

Horário: das 17 às 23 horas

SOS | burritos, nachos e guacamole

Retirada: Rua Francisco Carrion, 221, Vila Azenha

Horário: das 18 horas às 21h30

17/10 (domingo)

Rotary | joelho de porco, chope e salsichão

Retirada: Rua Vanderley Willis Klava, 173, Jardim Campos Verdes

Horário: das 11 às 14 horas

Geriátrica | frango atropelado, escondidinho e acarajé

Retirada: Centro de Feira e Eventos – Rua Anchieta, Centro

Horário: das 10 às 14 horas

23/10 (sábado)

Apae | lasanha e pizza

Retirada: Salão La Piazza – Rua José de Camargo, 26, Parque Klavin

Horário: das 11 às 19 horas

Lions | costelinha ao molho barbecue

Retirada: Rua Professor Carlos Liepin, 65, Centro

Horário: das 11 às 15 horas

24/10 (domingo)

ABCL | galeto, sopa de frutas e pãezinhos com bacon

Retirada: Rua Terezinha Alves de Souza, 99, Altos do Klavin

Horário: a partir das 11 horas