Ferro velho pega fogo duas vezes neste sábado, em Nova Odessa

Dois caminhões e diversos itens foram queimados – Foto: Stela Pires / Liberal

Um ferro velho pegou fogo duas vezes entre a madrugada e a manhã deste sábado (27), na Avenida Ampélio Gazzetta, em Nova Odessa. De acordo com a GCM (Guarda Civil Municipal), as chamas tinham sido controladas, mas retornaram na parte da manhã.

Um incêndio de grande proporção começou por volta das 2h da madrugada, quando a Guarda foi acionada para atendimento. O Corpo de Bombeiros e os Bombeiros Voluntários controlaram as chamas às 4h.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Como a Delegacia de Nova Odessa está sem sistema por causa de um caminhão que estourou a fiação elétrica da região central, a equipe que prestou apoio foi orientada a retornar ao ferro velho no período da manhã para o registro do boletim de ocorrência.

Às 8h, quando retornaram ao local, os guardas se depararam com mais focos de incêndio, que foram controlados totalmente até as 10h30, momento em que a reportagem esteve no local.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

De acordo com a equipe da GCM que estava em atendimento durante a manhã, o proprietário do estabelecimento encerrou o expediente na sexta-feira (26), às 17h, e não havia princípio de incêndio até então.

Ainda durante a noite, a Guarda esteve no local e constatou um pequeno dano na casa que faz fundo com o estabelecimento, na Avenida Natália Klava Muth. No ferro velho, foram queimados dois caminhões e diversos itens.