Feirão do Emprego de Nova Odessa oferta 850 vagas neste sábado

Aberta a todas as idades, segunda edição do evento ocorre das 8h às 13h, no saguão da prefeitura

Pelo menos 1,5 mil candidatos compareceram à edição do ano passado - Foto: Divulgação

Com a participação de 40 empresas de diversos segmentos, o 2º Feirão do Emprego de Nova Odessa será realizado neste sábado (23), das 8h às 13h, no saguão da prefeitura. Serão ofertadas 850 oportunidades de emprego em várias áreas de atuação, para todas as idades.

Também há vagas para estagiários e jovens aprendizes da cidade, através das parcerias com o SOS (Serviço de Orientação e Solidariedade) e o CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola).

De acordo com a administração municipal, a novidade nesta segunda edição fica por conta de alguns serviços ofertados gratuitamente aos candidatos, entre eles, cabeleireiros, teste oftalmológico e um espaço do Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) para aqueles que querem se tornar um empreendedor.

“Ano passado, no 1º Feirão, mais de 1,5 mil trabalhadores passaram pelo saguão da Prefeitura de Nova Odessa, disputando cerca de 780 vagas. Acredito que vamos receber um bom número de candidatos neste sábado, durante o 2º Feirão”, disse o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Social, Rafael Brocchi.

Entre as empresas confirmadas estão a Ambipar, Localiza, Grupo SC/Panpharma (duas grandes empresas que se instalaram em Nova Odessa no final de 2022), VRH Consultoria, Leofran Transportes, McDonald’s, Saurer, Metroval, A Executiva, Supermercados Pague Menos, Metal Four e Supermercados Paraná, entre outras.

Os candidatos serão admitidos no Paço Municipal em grupos de 70 pessoas, passando inicialmente por uma palestra sobre como se comportar em entrevistas de emprego e “turbinar” o currículo, oferecida pela Microlins. Em seguida, o grupo percorrerá as mesas de cada empresa participante, onde estará disponível uma lista contendo as vagas daquele contratante.

“Já temos mais de 40 empresas confirmadas para o Feirão, então esperamos ofertar mais vagas que o ano passado. Outras empresas interessadas ainda podem entrar em contato com a equipe do nosso PLT (Posto Local do Trabalho), que segue sempre à disposição para o cadastramento de vagas e captação de currículos”, completou Brocchi. O WhatsApp do PLT é o (19) 97101-0745.