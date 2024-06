Iniciativa tem o apoio do Grupo Liberal, com a equipe de promoção da Gold (94.7 FM)

A 3ªedição do Feirão de Veículos Vila Letônia será realizada neste fim de semana, em Nova Odessa. De acordo com a organização, a expectativa é fazer a venda de veículos novos e seminovos com tarifa reduzida. Também haverá praça de alimentação com food trucks.

Feirão acontece neste sábado e domingo em Nova Odessa – Foto: Divulgação

No sábado (1º), o evento será das 8h às 17h e no domingo (2), das 8h às 16h, na Avenida Pedro de Oliveira, 475. A iniciativa tem apoio do Grupo Liberal, com a equipe de promoção da Gold (94.7 FM).

O idealizador do Feirão, Marcelo Brito explica que todos os carros comercializados serão entregues com o tanque cheio e dependendo da negociação, com a documentação e transferência gratuitas. Participam do evento a Alvorada Automóveis, Street Car, SR Veículos e a Nova Odessa Veículos.

“Geralmente, nas negociações normais, os juros começam em 2,19% e aumentam de acordo com o “score” do comprador. No feirão, serão diferenciados, pois ficarão entre 1,39% e 2,19%. Teremos carros para todos os gostos e bolsos. A partir de R$ 10 mil nos modelos Fiat Uno, Chevrolet Corsa hatch e VW Gol até caminhonete Dodge RAM a R$ 270 mil”, disse Brito, que também destacou a parceria com as agências do C6 Bank, Santander, BV Financeira, Banco Pan e Tiguan Proteção Veicular.

Segundo ele, foram comercializados 11 carros na 1ª edição e 16 na 2ª, além de mais oito no pós venda.

“A expectativa é que continuemos em uma crescente nas vendas. A proposta é realizar um evento na última semana de cada mês. Sempre iremos divulgar as próximas datas uns dez dias antes da ação. Desta vez tivemos que alterar a programação por conta das previsões de chuvas que ocorreram no fim de semana passado”, completou o idealizador do evento.