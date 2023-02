Feira do Carro terá terceira edição em Nova Odessa no domingo

Evento com serviços automotivos, exposição de veículos clássicos e praça de alimentação ocorre no estacionamento da prefeitura

A 3ª edição da Feira do Carro acontecerá no próximo domingo, no estacionamento da Prefeitura de Nova Odessa. Serão comercializados veículos novos e seminovos de lojistas e particulares.

O evento contará com serviços automotivos, exposição de veículos clássicos e praça de alimentação.

O secretário de Desenvolvimento Econômico da cidade, Rafael Brochi, diz que a iniciativa partiu de conversas com lojistas e particulares sobre novas ações para estimular as vendas de veículos.

“A proposta é proporcionar, também, um evento que pudesse entrar para o calendário de atividades no município”, afirma.

Brochi relata ainda que nas duas edições anteriores do evento, realizadas no ano passado, o público flutuante foi de aproximadamente mil pessoas.