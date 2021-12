Família ganha direito a indenização por assassinato de filha pelo marido

Há oito anos, Fátima Zorzenon e Daniel Queiroz convivem com a dor de não poder mais ter a filha por perto. Em 2013, aos 28 anos, Ana Paula foi assassinada em Nova Odessa após ser enforcada pelo então marido, Marcelo Gomes, dentro do carro com uma corda. O filho, com seis anos na época, estava no veículo e presenciou toda a cena que terminou com a morte da mãe.

Somente oito anos depois do caso que os pais de Ana Paula, enfim, receberam uma notícia que pode ser vista como um alento para o casal. No dia 2 de dezembro, a Justiça de Americana condenou Marcelo a indenizar Fátima, Daniel e o filho, que atualmente mora com avós, em pensões alimentícias e em indenizações, cujos valores a família pediu à reportagem para não serem divulgados.

Daniel e Fátima seguram a foto da filha Ana Paula, vítima de homicídio ocorrido oito anos atrás – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

“Nesse processo, pedimos indenização para o filho e para os pais da vítima, principalmente pelos danos psicológicos que todos eles sofreram. O juiz entendeu que todos sofreram danos de ordem moral e arbitrou as indenizações”, diz o advogado da família de Ana Paula, André Carvalho.

Agora, a defesa tem o prazo de 15 dias úteis após a sentença para recorrer da decisão — por conta do recesso, esse prazo se encerra apenas em 27 de janeiro de 2021. Se os representantes de Marcelo recorrerem até esta data, o juiz do caso deve intimar a família e o advogado para se manifestarem.

A advogada que representa Marcelo, que atua como curadora especial, não foi encontrada pelo LIBERAL para comentar a condenação.

Condenado, Marcelo está foragido – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

“Nada paga a vida da Ana Paula, mas a indenização é uma prova de que a justiça está sendo feita”, afirma Daniel. Já Fátima, que ainda demonstra muita indignação com a morte da filha, tem esperanças de receber a notícia que mais almeja. “O que a gente quer mesmo é que ele seja preso”, disse ao LIBERAL, em conversa na última sexta-feira.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Porém, para isso, a polícia precisa encontrá-lo. Não há pistas do paradeiro de Marcelo desde a noite em que ele assassinou Ana Paula. Sem comparecer nas audiências, ele foi condenado pela Justiça a 30 anos de prisão em regime fechado em 2019. Desde então, está foragido. “Ele precisa cumprir essa pena atrás das grades, onde ele deveria estar”, defende Daniel.

Com o pai foragido, foram os avós que assumiram a guarda do neto, hoje com 15 anos. O casal consegue sustentar a casa com o serviço de faxina que Fátima faz de vez em quando e com a aposentadoria que Daniel recebe. Ele não trabalha mais em função de uma cirurgia que precisou fazer no coração.

Até por isso, a indenização é encarada como uma importante fonte de renda para ajudar nos cuidados com o neto. Segundo o casal, o filho de Ana Paula atualmente vive bem. Porém, durante anos, fez parte da rotina do garoto o acompanhamento de psicólogo, psiquiatra e neurologista para cuidar da sua saúde. “A gente vai lutar, até o fim, pelos direitos do nosso neto”, ressalta Fátima.

MORTE

A indignação por perder Ana Paula ainda mora dentro de Fátima. “Ele não foi homem de vir buscar a minha filha de bicicleta na porta da minha casa? Então, ele deveria ter sido homem e devolvido ela para mim.”

Fátima recorda que dias antes do crime, Ana Paula havia lhe avisado que Marcelo estava distante e tinha passado um dia fechado no quarto após uma discussão. No final de semana em que aconteceu o crime, Marcelo convidou a esposa para ir ao shopping. “Parece que coração de mãe sente, e eu avisei para minha filha não sair”, lembra Fátima.

Histórias do Coração merecem ser contadas toda semana.

No domingo, o casal foi ao shopping como o planejado. Foi quando a mãe de Ana Paula conversou com a filha pela última vez. “Dava para perceber que eles estavam no shopping por conta do barulho, mas depois das 15h, eu não consegui mais falar com ela.”

Desconfiada, Fátima foi com o marido até a casa da filha, mas não encontrou o carro de Ana Paula na garagem. Ela relatou ter sentido que algo poderia estar acontecendo. Já à noite, a mãe recebeu uma ligação no celular por volta das 21h.

Filosofias do cotidiano no blog da Alessandra Olivato.

“Era uma mulher me pedindo para ir urgentemente para o hospital municipal porque minha filha e o marido tinham tido uma briga feia.”

A esta altura, Marcelo já havia agredido Ana Paula. Dentro do carro, ele enforcou a esposa com uma corda, com o filho no banco de trás observando toda a cena. “Eu fui para o hospital rezando para ser só uma briga. Mas eu não sabia que ia ser uma briga definitiva”, lamenta Fátima.