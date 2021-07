Excesso de veículos na Rodovia Rodolfo Kivitz provoca queixas

Moradora reclama do fluxo de veículos na via e prefeitura já prepara um Plano Diretor Viário

O excesso de fluxo de veículos causado pelo crescimento do número de comércio e residências, caminhões pesados, e as condições estruturais da Rodovia Rodolfo Kivitz, em Nova Odessa, foram alvo de reclamação. Cristiane Palotti, psicológa de 48 anos, que mora no local há oito anos e usa a via todos os dias, pontuou os problemas.

Moradora reclama do fluxo de veículos na via e prefeitura já prepara um Plano Diretor Viário – Foto: Prefeitura de Nova Odessa / Divulgação

“As lombadas são muito altas, a via é estreita e param carros dos dois lados, além da quantidade de caminhões basculantes vindos de rotas de fuga que passam por ali e atrasam o trânsito. Eles quase param ao passar pelas lombadas”, ponderou a psicóloga, ao questionar se a prefeitura recebeu contrapartida de manutenção da via por parte das construtoras do local.

A prefeitura disse, em nota, que a contrapartida deve ser questionada à gestão anterior, que fechou os contratos. Informou que esteve no local e os “redutores estão dentro das normas técnicas”.

Por fim, confirmou o crescimento do fluxo de veículos e disse que prepara um novo Plano Diretor Viário.

LIBERAL NAS RUAS: Viu algo de errado no seu bairro? Um buraco na rua, um vazamento ou uma obra parada? Escreva para redacao@liberal.com.br ou envie mensagem para o WhatsApp do LIBERAL, no (19) 99271-2364, clicando aqui.