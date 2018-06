Ex-vereador de Nova Odessa morre após mal súbito em moto

O ex-vereador de Nova Odessa Celso Gomes dos Reis Aprígio, o Celso da Concrenova, morreu no início da noite desta sexta-feira (22) após cair de moto. Ele chegou a receber atendimento no Hospital Municipal Acílio Carreon Garcia e a morte foi confirmada pela prefeitura.

O ex-parlamentar, também dono da empresa Concrefortti, tinha 49 anos. O prefeito Benjamim Bill Vieira de Souza (PSDB) decretou luto oficial de três dias. Foto: Reprodução / Facebook

Segundo a Câmara de Nova Odessa, Celso teve um mal súbito e caiu da moto, o que provocou um traumatismo craniano. Enquanto era atendido no hospital, o ex-vereador do PSDB teve paradas cardíacas, de acordo com a Câmara.

Celso exerceu um mandato como vereador no município entre os anos de 2013 e 2016 pelo PSDB.

A pedido da família, o corpo será encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal) de Americana para definição da causa da morte, segundo informações do Executivo.

“Perdi mais que um amigo, um verdadeiro irmão. Uma pessoa muito próxima da minha família. O Celso era uma pessoa que sempre se preocupou demais com todo mundo. Uma perda muito grande para Nova Odessa como pai de família, empresário e político”, afirmou Bill, por meio da assessoria.

O ex-vereador deixa quatro filhos e esposa. Ainda não há definição sobre os horários e locais de velório e enterro.