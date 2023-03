Ex-detento é preso por violência doméstica em Nova Odessa

Um homem de 38 anos foi preso após agredir a esposa na madrugada deste sábado (11), em Sumaré. Ele é ex-detento e, segundo sua mulher, o marido a agredia frequentemente.

A PM (Polícia Militar) foi acionada pela vítima para comparecer à residência do casal, que fica no bairro Nossa Senhora de Fátima.

A equipe foi recebida no local pelo agressor, que disse que sua esposa estava dormindo. No entanto, a mulher apareceu na porta e informou que teria sido agredida pelo marido enquanto retornavam de uma lanchonete.

De acordo com ela, o marido teria desferido socos contra ela ainda dentro do veículo do casal, porque ela teria atendido uma ligação da empresa.

A mulher tinha hematomas e escoriações no rosto. Ela foi encaminhada para o pronto-socorro do Hospital Municipal de Nova Odessa para atendimento e constatação das lesões.

O marido foi preso em flagrante por violência doméstica. A esposa representou criminalmente contra ele e pediu medida protetiva.