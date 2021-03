Etec de Nova Odessa oferece consultoria gratuita de Imposto de Renda

A Etec (Escola Técnica Estadual) Ferrúcio Humberto Gazzetta, em Nova Odessa, inicia consultoria gratuita para quem encontra dificuldades no preenchimento do IRPF (Imposto de Renda da Pessoa Física). O prazo para a entrega da declaração termina no dia 30 de abril.

Os serviços são oferecidos de forma remota, nas segundas, quartas e sextas-feiras, das 17h45 às 18h45, mediante agendamento pelo WhatsApp (19) 99996-0579. O serviço será oferecido pelos estudantes, sob a supervisão dos professores.

Entre os documentos necessários na consultoria, o interessado precisa levar:

Comprovantes de rendimentos do ano-calendário 2020;

Declaração anterior com recibo de entrega (se houver);

Número do RG, CPF e título de eleitor;

Endereço residencial;

Dados da conta bancária para restituição;

Comprovantes de despesas que possam ser abatidas (consultas médicas, exames clínicos, mensalidades escolares, contribuição para previdência privada, entre outros).

Programa

Além de Nova Odessa, a consultoria iniciou em outras Etecs e Fatecs (Faculdades de Tecnologia) estaduais administradas pelo CPS (Centro Paula Souza).

Dentre elas, nas cidades de Indaiatuba, Jundiaí, Adamantina, São Paulo, Fernandópolis, Guaratinguetá, Guarulhos, Jales, São Caetano do Sul, Santana de Parnaíba, Taquaritinga e Tatuí.

Os atendimentos são realizados pelos alunos dessas unidades, com ajuda dos professores especialistas, e de forma remota, em respeito ao distanciamento social necessário para a preservação da saúde das pessoas durante a pandemia do novo coronavírus (Covid-19).