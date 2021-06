Estradas rurais de Nova Odessa recebem manutenção

Obras de manutenção nas estradas da área rural vêm sendo realizadas desde as últimas semanas

As vias públicas rurais do Pós-Anhanguera, na região da Represa do Salto Grande, em Nova Odessa, estavam inseridas nas últimas semanas em um amplo cronograma de manutenção.

Obras de manutenção nas estradas da área rural vêm sendo realizadas desde as últimas semanas – Foto: Prefeitura de Nova Odessa / Divulgação

Entre os dias 19 e 28 de maio, o Departamento de Serviços Urbanos esteve na região realizando um mutirão de melhorias, limpando e abrindo as vias, fazendo o nivelamento das ruas e, em alguns pontos, colocando restos de fresa de asfalto no solo.

Trechos foram abertos para o escoamento das águas das chuvas e houve ainda a limpeza e conserto das galerias pluviais.

Depois do Pós-Anhanguera, a equipe realiza manutenção periódica das vias públicas da região do Recanto Solar.Segundo a

Prefeitura de Nova Odessa, essas ações consistem em nivelamento do piso e aplicação de pedras e sobras de asfalto nas estradas. Desde março, os moradores desta região também contam com a extensão da linha 400 do transporte coletivo, denominada Jardim São Francisco/Centro/Via Residencial Borda da Mata 3.