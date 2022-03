Estado destina R$ 2,5 milhões para reforma da Delegacia de Nova Odessa

O governo estadual vai destinar R$ 2,5 milhões para uma reformulação completa da Delegacia de Nova Odessa, localizada na Avenida Carlos Botelho. A informação foi divulgada pela prefeitura nesta segunda-feira (7).

O prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho (PSD), disse ter recebido a notícia do secretário executivo da Polícia Civil, Youssef Abou Chahin. Segundo a administração municipal, o Estado deve investir R$ 1,5 mi neste ano e o restante em 2023.

Leitinho se reuniu com o secretário da Polícia Civil – Foto: Divulgação / Prefeitura de Nova Odessa

Procurada pela reportagem, a SSP (Secretaria Estadual da Segurança Pública) informou que o projeto de modernização da unidade está em andamento e que as obras vão começar “tão logo o processo licitatório seja concluído e homologado”. De acordo com a prefeitura, a reforma é uma antiga reivindicação da cidade.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Leitinho esteve reunido com Youssef na última quinta, na sede da SSP, em São Paulo. Na ocasião, estava acompanhado do secretário-adjunto de Desenvolvimento do município, Eduardo Mota, e do presidente do Conseg (Conselho Comunitário de Segurança), Diego Feitoza.