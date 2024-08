Escolas qualificadas para modelo cívico-militar abrem consulta pública na próxima segunda

Os diretores das escolas qualificadas para implantação do modelo cívico-militar a partir de 2025 devem iniciar consulta pública sobre o programa na próxima segunda-feira (5). A Secretaria Estadual de Educação informou nesta sexta que cada unidade de ensino terá a liberdade para fazer a mobilização na comunidade escolar. Na RPT (Região do Polo Têxtil) cinco unidades foram selecionadas.

Escola Estadual Silvania Aparecida Santos, em Nova Odessa, está entre as selecionadas – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Podem participar da mobilização mães, pais ou responsáveis por alunos menores de 16 anos, estudantes a partir de 16 anos ou seus familiares, professores e profissionais da equipe escolar.

As escolas da RPT são: Professora Silvania Aparecida Santos, no Jardim Santa Luiza, em Nova Odessa, Professora Maria Ivone Martins Rosa, no Jardim Denadai e Marinalva Gimenes Colossal da Cunha, no Parque Jatobá, ambas em Sumaré, além da Yasuo Sasaki, no Jardim Santa Esmeralda, e Professora Conceição Aparecida Terza Gomes Cardinales, no Jardim Amanda, em Hortolândia.

Nenhuma unidade foi habilitada em Americana e Santa Bárbara d’Oeste.

ESCOLHA

De acordo com a Secretaria Estadual de Educação, as escolas que manifestaram interesse no programa cívico-militar deverão agora encaminhar um parecer, negativo ou positivo, até o dia 15 de agosto.

Outras duas rodadas de consulta estão previstas para unidades que não atingirem a quantidade de votos válidos. Se necessário, uma segunda consulta acontece entre os dias 20 e 22 de agosto e, a terceira, de 27 a 29 de agosto.

Para que a proposta seja aceita ou rejeitada será preciso que atinja 50% mais um voto daqueles mobilizados na consulta.

O Governo de São Paulo espera iniciar o projeto com 45 unidades educacionais da rede, permitindo um acompanhamento detalhado da implantação e a avaliação da possibilidade de ampliação nos próximos anos.

As escolas que adotarem o modelo seguirão o Currículo Paulista, organizado pela Secretaria da Educação, que também será responsável pelo processo de seleção dos monitores e formação dos professores das unidades.