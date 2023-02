Escolas municipais de Nova Odessa serão monitoradas por câmeras

A prefeitura de Nova Odessa anunciou, nesta segunda-feira (6), a adesão a um novo sistema de videomonitoramento para a cidade. Ao todo, serão 164 câmeras distribuídas em 35 prédios públicos, que incluem as 26 unidades da rede municipal de ensino.

O anúncio foi feito pelo prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho (PSD), junto de alguns secretários municipais, no início do ano letivo na cidade.

Leitinho conversa com alunos nesta segunda, dia que marcou o início das aulas em 2023 – Foto: Prefeitura de Nova Odessa / Divulgação

“Foi tudo pensado para garantir a máxima segurança de alunos, do nosso corpo docente e do pessoal de apoio, bem como a integridade do próprio patrimônio público quando estes prédios estão fechados, como à noite e aos finais de semana”, justificou Leitinho.

Em fase de instalação, o novo sistema inclui sensores e alarmes sonoros de abertura de portões, portas e janelas, além de sensores de movimento com infravermelho. O monitoramento será feito 24h por dia, a partir da central de controle da sede da GCM (Guarda Civil Municipal). A expectativa é de que todos os equipamentos sejam instalados e conectados até o fim de março.

Futuramente, cada diretor de escola poderá ter acesso às imagens da unidade de ensino que administra. Além das 25 creches, pré-escolas, escolas e da sede da Secretaria Municipal de Saúde, outros pontos serão monitorados, como a sede da merenda escolar, o Paço Municipal e a Garagem Municipal, por exemplo.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.