Escola Estadual em Nova Odessa recebe mutirão de limpeza

Segundo a equipe que atuou no mutirão, havia muito lixo e entulho depositado na calçada e no entorno da unidade

A Escola Estadual Geraldo de Oliveira, em Nova Odessa, recebeu um mutirão de limpeza e revitalização na tarde de sexta-feira (25). A comunidade escolar se voluntariou para limpar as calçadas e pintar o meio-fio.

Participaram da ação voluntários da comunidade – Foto:

Segundo a equipe que atuou no mutirão, havia muito lixo e entulho depositado na calçada e no entorno da unidade. A ação teve apoio de servidores das secretarias municipais de Educação, Obras e Meio Ambiente da Prefeitura. A organização da iniciativa é do vereador Professor Antônio (PSD).

O plano, segundo o político, é realizar uma ação desse tipo em toda última sexta-feira de cada mês. Para ele, a EE Geraldo de Oliveira é a primeira e uma das próximas 32 unidades que devem receber mutirões.

Articuladora do Programa Escola da Família, Rosângela dos Santos destacou que a ação vai ao encontro do principal objetivo do programa, que é aproximar a escola da comunidade.

Inaugurada pelo Governo do Estado em 2015 e parte da Rede Estadual de Ensino na cidade, a unidade foi construída no Jardim Monte das Oliveiras em uma área de 5,7 mil metros quadrados doada pela Prefeitura de Nova Odessa.

A escola atende a 300 alunos com idades entre 10 e 17 anos, a unidade, que oferece turmas do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental e também do Ensino Médio.