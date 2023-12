Erosão causa interdição da Defesa Civil em passagem entre Nova Odessa e Paulínia

Agentes da Prefeitura de Nova Odessa estiveram no local nesta quinta-feira para analisar a situação

Uma erosão na passagem não pavimentada da estrada vicinal rural que liga Nova Odessa a Paulínia causou a interdição da via pela Defesa Civil, na manhã desta quinta-feira (14).

Por enquanto, interdição continua por tempo indeterminado – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Agentes da Diretoria de Serviços Urbanos e do Setor de Trânsito da prefeitura estiveram no local e constataram a necessidade de evitar o acesso dos motoristas.

A administração está estudando quais as medidas deverão ser tomadas para a retomada do trânsito naquela região. Por enquanto, a interdição continua por tempo indeterminado.

Ainda conforme a prefeitura, por questões de segurança, as equipes entraram em contato com os órgãos correspondentes da Prefeitura de Paulínia, para que as mesmas medidas fossem adotadas.