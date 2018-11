Erosão atinge ponte na Rodovia Arnaldo Júlio Mauerberg

A Prefeitura de Nova Odessa executou nesta quarta-feira um reparo emergencial na cabeceira de uma ponte sobre o Ribeirão Quilombo, na Rodovia Arnaldo Júlio Mauerberg, que liga a cidade à Rodovia Anhanguera (SP-330). Segundo a administração, o problema de erosão foi comunicado ao DER (Departamento de Estradas de Rodagem), que não dispunha de equipes para executar a manutenção definitiva.

O trecho afetado pela erosão fica na altura do quilômetro 5 da rodovia, no sentido Anhanguera. O tráfego não foi afetado e, segundo a Secretaria de Obras, não há riscos de queda. Foto: Prefeitura de Nova Odessa / Divulgação

“Enviamos um comunicado ao DER e a informação que ele nos repassou é que estava sem contrato de manutenção, mas que na semana seguinte seria resolvido. Como não resolveu, estamos mexendo lá. Não dava para esperar, principalmente por conta do volume de chuva esperado para as próximas semanas. A ponte está estável, não corre risco de cair. A preocupação maior é com a cabeceira, que pode acabar afundando”, afirmou o secretário de Obras, Elvis Ricardo, o Pelé.

Por meio de sua assessoria de imprensa, o órgão estadual revelou que já vistoriou o local e que “monitora” o problema. “O Departamento de Estradas de Rodagem informa que segue monitorando a erosão na cabeceira da ponte da via de acesso Arnaldo Júlio Mauerberg. Engenheiros avaliaram a cabeceira da ponte e ela não oferece riscos aos usuários. O DER esclarece que estudo e levantamento técnico estão sendo realizados para apontar o tipo de obra a ser feita para o reparo da erosão. Cabe esclarecer que o contrato de conservação de rotina não engloba este tipo de obra. ” diz a nota.

O departamento orienta que os condutores estejam “atentos à sinalização”, e que obedeçam aos limites de velocidade no trecho para evitar acidentes.