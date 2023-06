Envenenamento de gatos é investigado pela Polícia Civil em Nova Odessa

A Polícia Civil e o Setor de Zoonoses de Nova Odessa investigam possíveis casos de envenenamento de gatos comunitários em uma área verde no final da Rua Angelo Príncipe Padela, no Parque Fabrício. A apuração teve início após uma moradora registrar a denúncia junto à polícia, seguindo orientações da funcionários da prefeitura.

Segundo a própria administração municipal, há cerca de duas semanas, o Setor de Zoonoses esteve no local para apurar a situação de um gato que apresentavas sintomas de envenenamento. O animal foi encaminhado a uma clínica veterinária da cidade, onde recebeu tratamento.

Caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Nova Odessa – Foto: Divulgação – Pefeitura de Nova Odessa

No entanto, apesar do resgate, os moradores da região, que alimentam os gatos, afirmaram que outros seis ou sete animais já haviam morrido com os mesmos sintomas, o que motivou o início da investigação.

“Nossa equipe esteve no local conversando com moradores, que estão preocupados e tristes com a situação, porque eles cuidam destes animais. São gatos castrados, animais comunitários. Isto está sendo investigado e esperamos que a pessoa que fez isso, se for realmente algo criminoso, que seja punida”, explicou a coordenadora do setor, a médica veterinária Paula Faciulli.

Segundo a profissional, a equipe chegou a identificar restos de alimentos com grânulos de um material escuro, aparentando ser um raticida conhecido popularmente como “chumbinho”, cuja produção, comercialização e uso são proibidos no Brasil.

“Já estamos investigando esse bárbaro crime. Se alguém tiver informações sobre quem seria o responsável, com provas, filmagens ou testemunhas da ação do criminoso, seria de grande ajuda, e pode procurar a Polícia Civil de Nova Odessa com garantia de sigilo”, acrescentou o delegado Reynaldo Peres.