Enteado que matou padrasto em Nova Odessa é colocado em liberdade

O acusado de matar o padrasto com facadas teve a revogação da prisão, durante a audiência de instrução e julgamento realizada no último dia 23. O crime aconteceu em março do ano passado, no Jardim Monte das Olivas, em Nova Odessa.

O advogado Alessandre Passos Pimentel, que representa o réu Jonathan Henrique de Souza, destacou que seu cliente é réu primário, tem bons antecedentes, residência fixa e família constituída.

“Agiu [Jonathan] em legítima defesa, portanto, mediante a existência de uma agressão ilícita, atual ou iminente, assim agindo conforme a lei repeliu a injusta agressão usando moderadamente dos meios necessários”, justificou o defensor.

A vítima Alcides Gomes foi morta dentro da própria casa. Na época do crime, o enteado justificou à polícia que não tinha um bom relacionamento com o padrasto e que já havia se desentendido com ele diversas vezes.

Também admitiu que atacou a vítima com golpes de barra de ferro na cabeça e no pescoço, além de ter usado uma faca.