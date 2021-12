Encontros de jipeiros e de carros antigos acontecem neste fim de semana

Acontecem neste final de semana dois eventos especiais para os amantes do universo automobilístico em frente ao Paço Municipal de Nova Odessa, na Avenida João Pessoa, 777, no Centro. No sábado (11) e domingo, sempre a partir das 9h, ocorre o 10º Off Road de Nova Odessa, encontro de jipeiros organizado pelo Clube dos Jeepeiros Tartaruga com o apoio da Prefeitura, por meio do Departamento de Cultura.

3º Encontro de Jipeiros acontece neste final de semana – Foto: Divulgação / Prefeitura de Nova Odessa

E no domingo, das 8h às 15h, acontece o Encontro de Carros Antigos, no mesmo local. O evento é realizado pela Avano (Amigos dos Veículos Antigos de Nova Odessa). A entrada será a doação solidária de 1 kg de alimento não perecível.

No caso do evento de veículos 4×4, além da exposição que busca demonstrar a força dos automóveis, haverá alimentação comercializada pela Apadano (Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Auditivos de Nova Odessa), que trará lanches, churrascos e bebidas para os visitantes. O uso de máscaras durante a permanência no ambiente, fora do local de alimentação, segue obrigatório de acordo com medidas impostas pelo Governo de São Paulo.

Uma pista off road foi preparada exclusivamente para o encontro pela Secretaria de Obras, com curvas, obstáculos e muita lama, pela qual devem passar cerca de 150 veículos com tração 4×4 – dos modelos mais clássicos aos mais atuais. Além de participantes de Nova Odessa, vão “desfilar” convidados de Americana, Sumaré, Campinas e região.

José Carlos Duarte, presidente do Clube de Jeepeiros Tartaruga e um dos organizadores do evento, comenta a importância dessa modalidade esportiva. “A maior coisa que queremos é que as pessoas, mesmo com a alta tecnologia, não esqueçam desses veículos. Que elas possam ver a força dessas máquinas [jipes] de antigamente, e que possamos continuar esse caminho que já vem de muitos anos, até para as gerações futuras”, disse.

Exposição de antigos

Encontro de Carros Antigos acontece neste domingo a partir das 8h – Foto: Divulgação / Prefeitura de Nova Odessa

Em conjunto aos jipeiros, a Avano promove, apenas no domingo (12), das 8h às 15h, a volta do tradicional Encontro de Carros Antigos que acontece regularmente em Nova Odessa desde 2005.

O evento é aberto para a população que queira expor seus veículos, desde que possua modelos que tenham mais de 30 anos e que estejam em bom estado de conservação.

Para o encontro, os expositores poderão participar mediante a doação de 1 kg de alimento não-perecível. Para a população, não haverá cobrança de doações, mas elas também estarão sendo recebidas. *Estagiária, sob supervisão de Rodrigo Alonso