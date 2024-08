O evento será realizado na Rua Irineu José Bordon, no Jardim Santa Luiza, no calçadão da feira noturna

Acontece neste sábado (10), das 17h às 22h, em Nova Odessa, a 2ª edição do Encontro Nordestino. O evento será realizado na Rua Irineu José Bordon, no Jardim Santa Luiza, no calçadão onde acontece a feira noturna, e faz parte do mês de valorização da cultura nordestina, conforme Lei Municipal de 2023.

Encontro é promovido pela prefeitura e migrantes de nove estados da região nordeste – Foto: Divulgação

Promovido pela prefeitura e comunidade de cidadãos migrantes dos nove estados da região nordeste do Brasil, o encontro com entrada gratuita terá shows de Swing Perfeito, Bando de Régia e Cryz Rozza & Greice Kelly.

A promessa é reunir num só lugar a culinária típica do Nordeste, com barracas, artesanato e música regional.

As opções culinárias incluem pratos nordestinos como acarajé, baião-de-dois, cuscuz, mandioca frita, tapioca, curau, pamonha doce e salgada, entre outros quitutes.

De acordo com a organização, Swing Perfeito e Cryz Rozza & Greice Kelly são artistas locais que vão tocar alguns dos estilos tradicionais do nordeste. Já a Bando de Régia se apresenta pela primeira vez em Nova Odessa, fechando a celebração.