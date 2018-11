EMTU inicia pavimentação em ruas do Santa Rosa

A construtora contratada pela EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos) para instalação de toda a rede de drenagem nas ruas João Bassora e Antonio Zanaga, no Jardim Santa Rosa, iniciou nesta quarta-feira (31) os trabalhos da nova pavimentação asfáltica.

A previsão da empresa Camargo Corrêa é finalizar toda recuperação num prazo de 10 dias, caso não chova. O secretário de Obras, Projetos e Planejamento Urbano, Elvis Ricardo Garcia, o Pelé, esteve acompanhando os trabalhos, na companhia do diretor de Obras, Erik Ortolano. Foto: Prefeitura de Nova Odessa / Divulgação

“Essa é uma obra de extrema importância, que vai solucionar, de uma vez por todas, o problema da água da chuva que escorria com muita força e velocidade em direção ao Bosque Manoel Jorge. Claro que toda intervenção deste porte traz, num primeiro momento, transtornos para a população, mas o benefício, que é muito maior, ficará para sempre. Por isso, peço aos moradores um pouco mais de paciência até que tudo esteja concluído. A nova pavimentação já foi iniciada e essas duas ruas ganharão um asfalto completamente novo”, explicou Pelé.

As obras começaram no dia 27 de agosto. Inicialmente, a Coden (Companhia de Desenvolvimento de Nova Odessa) fez o serviço de realocação da rede de esgoto na Rua João Bassora. Ao mesmo tempo, o trabalho foi feito na Rua Antonio Zanaga. A rede de drenagem compreende a instalação de tubos, caixas e bocas de lobo. Todos os imóveis que ficam nas ruas onde serão realizadas as obras passaram por uma vistoria prévia.

As informações são da Diretoria de Comunicação da Prefeitura de Nova Odessa.