EMTU admite que viaduto foi liberado sem guard rails

A EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos) admitiu na segunda-feira (28) ao LIBERAL que o viaduto da Rodovia Astrônomo Jean Nicolini, em Nova Odessa, foi liberado com pendências, como a ausência dos guard rails de proteção na entrada e saída do viaduto. Moradores ouvidos pela reportagem reclamaram da situação e também da falta de sinalização nos acessos para a Avenida Ampélio Gazzetta. A EMTU promete solucionar a situação ainda no primeiro trimestre.

No sentido Americana/Nova Odessa da rodovia, existem quatro acessos para a Ampélio Gazetta. O primeiro é pouco antes da entrada para o Auto Posto Sibéria, que também dá acesso para a avenida. O terceiro fica na altura de um salão de eventos. Já o quarto e último é na Avenida Brasil, o único sinalizado. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

A prefeitura considera como acessos “oficiais” para a avenida apenas o primeiro e o último. Antes da implantação do viaduto, a primeira entrada era sinalizada com uma placa que apontava para o Distrito Industrial, mas foi retirada durante a intervenção. O trânsito no viaduto foi liberado em dezembro.

De acordo com o proprietário do posto Sibéria, Ariovaldo Aparecido Diniz, 58, muitos motoristas ficaram “perdidos” com a mudança. “A gente sempre dá informação porque o pessoal fica perdido ainda. Antigamente já vinham bastante aqui porque tem muito bairro lá atrás que é de indústria, mas está um pouco fora do normal porque tem muita gente perdida”, contou.

Outra reclamação é a ausência de guard rails no viaduto, tanto na entrada pela Ampélio Gazzetta quanto na saída na rodovia. A artesã Celina Lozano Pinto, de 59 anos, teme que possam ocorrer acidentes. “Acho muito perigoso esse viaduto por falta de proteção na entrada e saída. Será que vão esperar acidentes para se pensar na segurança?”, questionou.

O outro lado

A EMTU admitiu que a sinalização e a instalação de guard rails nos acessos ao viaduto são algumas das pendências verificadas no “termo de recebimento provisório da implantação do trecho Nova Odessa – Santa Bárbara do Corredor Biléo Soares”. A previsão é que a situação seja solucionada no primeiro trimestre.