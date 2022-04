Empresas reclamam de falta de estrutura à beira de rodovia e estrada

Caminho que leva à empresa Sudeste, em Nova Odessa; falta de pavimentação é criticada - Foto: Maria Eduarda Gazzetta - O Liberal

Empresas localizadas à beira da Rodovia Anhanguera (SP-330), no bairro Chácaras Reunidas Anhanguera, e às margens da Estrada Municipal Eduardo Karklis, no Recanto da Fazenda, em Nova Odessa, reclamam da falta de infraestrutura que deveria ser de responsabilidade da prefeitura.

O empresário Caio Attui, proprietário da empresa automotiva Huehoco ACP do Brasil, e o representante da empresa Sudeste Pré-Fabricados, Fábio Casagrande, estiveram, na última segunda-feira, 18, na sessão da câmara, em debate com parlamentares, secretários da prefeitura e diretores da Coden Ambiental para tratar sobre o assunto. A discussão foi proposta pelo vereador Professor Antônio (PSD).

Attui relatou que próximo à empresa não há asfalto, iluminação pública, esgoto e água. “Nós estamos a aproximadamente 150 metros da Anhanguera e nós não temos nenhum tipo de pavimentação”, comentou o proprietário.

Ele salientou que existe o risco de a empresa deixar o município pela falta de infraestrutura. “Depois de anos pleiteando e com gastos elevados por conta da poeira, pensamos em sair. Também tivemos ameaça de greve de funcionários porque não chegam de forma própria na empresa e, além disso, já tive colaborador que se acidentou indo ao trabalho”, completou. A Huehoco ACP gera 97 empregos diretos.

Já o representante da Sudeste diz saber que o investimento para sanar os problemas apontados é alto, no entanto precisa haver diálogo para que isso aconteça. “Temos que olhar com seriedade para este projeto. Saio bem animado daqui”, completou Fábio. A Sudeste conta com 100 colaboradores e está localizada há 30 anos em Nova Odessa.

A empresa TBI do Brasil, fabricante de injeções plásticas para montadoras de carro, também ressalta a necessidade do asfalto no local. O gerente administrativo Heeduck Chung relata que a poeira entra na produção dos materiais e os colaboradores precisam realizar a limpeza antes de encaminhar os produtos aos clientes.

“Um funcionário nosso também caiu vindo trabalhar. Fizeram um asfalto improvisado, mas não ajudou muito e já está com buracos”, contou Chung.

A Prefeitura de Nova Odessa foi questionada e informou que os empresários já foram informados da existência de projetos para obras no local, bem como do fato de que a administração busca recursos externos para a viabilização.

De acordo com o secretário de Governo do município, Robson Fontes Paulo, não há previsão orçamentária por parte da prefeitura para as obras necessárias. Para isso, a administração deve encaminhar um projeto de lei solicitando autorização dos vereadores para um empréstimo de R$ 13 milhões, com a Caixa Econômica Federal, que contemplaria todos os itens elencados.