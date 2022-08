Empresário de Nova Odessa é preso por receptação

Um empresário de 47 anos foi preso após ser acusado de receptação. No estabelecimento do suspeito, na Avenida Carlos Botelho, no Jardim Santa Rosa, em Nova Odessa, a Polícia Civil encontrou, nesta sexta, vários equipamentos furtados da Sanasa (Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento) de Campinas.

Segundo a DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Americana, os policiais foram informados pela Secretaria Municipal de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública, de Campinas, sobre o furto de inversores de frequência.

Eles iniciaram uma ação conjunta que achou os equipamentos, anunciados na internet, por R$ 6,8 mil.

Os investigadores confirmaram a identidade do anunciante, mas descobriram que estava em viagem. Então, identificaram um possível sócio, em Nova Odessa.

Os policiais foram ao local, encontraram dois aparelhos com os últimos caracteres suprimidos e conseguiram confirmar que foram furtados. O empresário disse desconhecer que eram produtos ilícitos. Ele foi autuado em flagrante e levado à Cadeia de Sumaré.