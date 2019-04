Empresária cobra asfaltamento na Avenida Brasil, em Nova Odessa

Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal.JPG

A empresária Renata Louzada, de 48 anos, reclama da falta de asfalto em alguns trechos da Avenida Brasil, no Parque dos Pinheiros, em Nova Odessa. A via é asfaltada até a altura da Pentax, enquanto o restante é de terra, segundo a moradora.

“A estrada é horrível. O prefeito vai lá, manda passar uma máquina e tapa o sol com a peneira. Acho que antes tinha asfalto porque você vê pedaços. Só que agora eles jogam pedra e passam máquina”, disse Renata. A moradora afirmou ainda que acidentes ocorrem, devido aos buracos. “Foram três capotamentos em um mês. Não é um serviço profissional”, afirmou.

A Prefeitura de Nova Odessa informou que o prefeito Benjamin Bill Vieira de Souza se reuniu no início do ano com secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, e entregou a ele ofícios pleiteando recursos do governo estadual para a realização de importantes obras no município.

Uma delas é a pavimentação, calçamento e drenagem de águas pluviais na Avenida Brasil, cujo valor estimado é de R$ 7,4 milhões, mas ainda não houve uma resposta do governo estadual.

LIBERAL NAS RUAS: Viu algo de errado no seu bairro? Um buraco na rua, um vazamento, uma obra parada? Escreva para redacao@liberal.com.br ou envie mensagem para o WhatsApp do LIBERAL (19) 99271.2364