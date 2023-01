Empresa faz seleção presencial nesta segunda para preencher 20 vagas

Processo seletivo inicia às 9 horas, no auditório da Prefeitura; confira informações sobre as vagas

Uma rede de farmácias realiza nesta segunda-feira (9), a partir das 9 horas, um processo seletivo para a contratação de 20 colaboradores em Nova Odessa. A seleção, com o apoio do PLT (Posto Local do Trabalho), será no auditório da Prefeitura Municipal.

Entre as vagas estão a de Auxiliar Logístico (masculino), Técnico de Segurança do Trabalho, e PCD (feminino/masculino). Os candidatos deverão comparecer com currículo impresso e caneta azul ou preta.

Vale lembrar que o PLT, mantido pela Prefeitura através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, está recebendo currículos para a seleção de profissionais para a iniciativa privada, em funções distintas, pelo e-mail ptrabalho@novaodessa.sp.gov.br, com a especificação da função interessada no título do e-mail.

A entrega do currículo também pode ser feita presencialmente das 8h30 às 11h30 na sede da unidade, que funciona na Rodoviária Municipal, localizada na Rua Rio Branco, nº 699, no Centro. Mais informações pelo telefone (19) 3466-1902. Mas atenção: as vagas são para pessoas com experiência e para moradores de Nova Odessa.

Confira as vagas: