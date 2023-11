A ação acontecerá no Centro de Referência do Empreendedor e Trabalhador, que fica no mesmo prédio do Poupatempo

O Centro de Distribuição do Grupo SC (Santa Cruz)/Panpharma, que atua no ramo farmacêutico, vai realizar um processo seletivo presencial com 230 vagas nesta terça-feira (7) e quarta (8), das 9 às 16 horas.

Centro de Distribuição da empresa recebeu a visita do prefeito de Nova Odessa – Foto: Prefeitura de Nova Odessa/Divulgação

A ação acontecerá no Centro de Referência do Empreendedor e Trabalhador, que fica no mesmo prédio do Poupatempo, na Rua Duque de Caxias, número 600, no Centro de Nova Odessa.

Segundo a prefeitura, cerca de 90% das vagas serão para auxiliar de logística, mas há oportunidades para auxiliar de controle de estoque, fiscal de prevenção de perdas, auxiliar administrativo de logística, operador de empilhadeira e líder de logística.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Os interessados devem levar currículo, caneta, comprovante de endereço em Nova Odessa e documentos pessoais.

Três marcas distintas

“Estamos com cerca de 230 vagas em aberto para início das operações da Santa Cruz em dezembro. É muito importante divulgarmos que aqui em Nova Odessa temos três marcas distintas atuando, assim a comunidade local pode entender realmente como um crescimento do mercado de trabalho”, explicou a responsável pelo RH do grupo, Driele Carvalho.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Segundo ela, desde fevereiro o Centro de Distribuição do Jardim São Francisco, às margens da Rodovia Anhanguera (SP-330), opera com o estoque da Panpharma.

“Em agosto, iniciamos a operação também com a Oncoprod, e agora em dezembro, iniciaremos com a Santa Cruz. Mas já estamos contratando colaboradores para a Santa Cruz para treiná-los. No total, temos a expectativa de chagar a 1.000 colaboradores aqui, entre as três marcas”, completou Driele.

A unidade está instalada às margens do km 118, da Anhanguera, no Condomínio Parque Industrial São Lourenço.

O Grupo Santa Cruz – especialista na distribuição de medicamentos e itens de higiene pessoal – é dono das marcas Panpharma, Santa Cruz Distribuidora e Oncoprod/SAR.

O prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho (PSD), disse que o grupo está gerando empregos e renda.

“Nossa cidade está bem localizada, com acesso às principais rodovias, e isto tem sido um dos diferenciais no atrativo às novas indústrias e comércios”, comentou.

Outras vagas

Também serão selecionadas 15 vagas para o Centro de Distribuição da Rede de Supermercados São Vicente, para área de logística.

As vagas são para moradores de Nova Odessa e a maioria exige experiência.

Interessados devem comparecer munidos de documentos, currículo e caneta na próxima quinta-feira (9), das 8h30 às 13 horas.

Também estão previstas vagas para confeiteiro, eletricista de manutenção, tecelão, estágio para engenharia civil e funileiro de automóveis.