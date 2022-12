Empresa deve gerar 500 empregos com novo centro logístico

A cidade de Nova Odessa deve receber, no início de 2023, um novo Centro Logístico do Grupo SC, dono das marcas Panpharma, Santa Cruz Distribuidora e Oncoprod/SAR, que pertencem aos ramos de medicamentos e de higiene pessoal. A expectativa é de que 500 empregos sejam gerados.

O anúncio foi feito na manhã desta quarta-feira, em reunião que contou com as participações de diretores da empresa, do InvesteSP (agência estadual de promoção de investimentos na área industrial) e do vice-prefeito de Nova Odessa, Alessandro Miranda, o Mineirinho (PSD).

“Digo sempre que o emprego é o melhor programa social que existe, porque garante melhores condições de vida para a família de quem trabalha e permite que a pessoa se desenvolva. Por isso, nossa cidade está sempre de portas abertas para novos investimentos, novas indústrias e comércios”, disse em entrevista o prefeito de Nova Odessa, Cláudio José Schooder, o Leitinho (PSD).

Anúncio foi feito em reunião com representantes do Grupo SC e da prefeitura – Foto: Prefeitura de Nova Odessa / Divulgação

“Escolhemos Nova Odessa pela excelente malha viária, que consegue atender todo o interior e até São Paulo, se necessário. Daqui faremos a distribuição para outras localidades. A cidade tem uma localização estratégica perfeita”, justificou o diretor de logística do Grupo SC, Marcelo Rocha.

O empreendimento, que será construído no Parque Industrial São Lourenço II, terá aproximadamente 34 mil metros quadrados e capacidade de armazenar até oito milhões de produtos – que abastecem cerca de 70 mil farmácias, drogarias, clínicas e hospitais do Brasil. O local fica às margens da Rodovia Anhanguera (SP-330), na altura do quilômetro 118, na área do antigo “Hotel Bradesco/Eletropaulo”.

Segundo Marcelo, esta será a segunda maior unidade do grupo – de um total de 34 -, perdendo apenas para a sede na Vila Olímpia, em São Paulo.

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico de Nova Odessa destacou que o grupo será beneficiado com uma redução no valor do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano).

Por sua vez, a prefeitura (através do PLT – Posto Local do Trabalho) e a Acino (Associação Comercial e Industrial de Nova Odessa) auxiliaram a empresa no processo de seleção e contratação de mão de obra local.