Nos dois dias, a ação será no Paço Municipal e tem o objetivo de empregar moradores do município

Empresa faz processo seletivo no Paço Municipal de Nova Odessa - Foto: Prefeitura de Nova Odessa

O grupo SC (Santa Cruz)/Panpharma/Oncoprod/SAR realiza nesta quarta (6) e quinta-feira (7) um processo seletivo para a contratação de 140 novos colaboradores. Nos dois dias, a ação será no Paço Municipal de Nova Odessa, das 8h às 17h, e tem o objetivo de empregar moradores do município.

O conglomerado de empresas trabalha com a distribuição de medicamentos e itens de higiene pessoal, tendo seu complexo logístico em Nova Odessa. De acordo com o grupo, a maior parte das vagas são para a função de auxiliar de logística.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Os interessados devem levar currículo impresso, caneta, comprovante de endereço no município. O Paço Municipal fica na Avenida João Pessoa, 777, no Centro.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Até o fim deste ano, a expectativa é de alcançar mil colaboradores. Isso porque o Grupo SC possui três empresas em Nova Odessa, sendo a última, Santa Cruz, inaugurada no último sábado (2). Ainda neste ano, a Oncoprod/SAR entrou em operação no mês de agosto.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Ao todo, o galpão que abrange as empresas possui 40 mil m². O prefeito Cláudio Schooder, o Leitinho (PSD), atribuiu o crescimento industrial novaodessense à política de incentivos fiscais aplicada no município.

“Nova Odessa é um lugar estratégico, tanto pela questão logística quanto de incentivos fiscais. Isso justifica o crescimento do parque industrial de nossa cidade. Estou muito feliz em saber que o Grupo SC coloca sua terceira empresa em funcionamento já no início de dezembro, com 240 novos colaboradores”, afirmou.