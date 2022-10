Empresa de Nova Odessa firma acordo com MPT após denúncia de assédio eleitoral

O MPT (Ministério Público do Trabalho) de Campinas e a Barbarex, empresa localizada em Nova Odessa, que atua no mercado de produtos de limpeza, firmaram nesta sexta-feira um TAC (Termo de Ajustamento de Conduta), após denúncia de assédio eleitoral.

No documento, ao qual o LIBERAL teve acesso, a empresa assumiu o compromisso de abster-se de impedir, ameaçar e obrigar os trabalhadores a votarem no candidato de preferência dos proprietários. O descumprimento pode acarretar em multa de R$ 10 mil por cada constatação e trabalhador prejudicado.

Barbarex firmou TAC sobre o assunto – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Segundo consta no TAC, a Barbarex também tem que manter até o dia 31, próxima segunda-feira, um comunicado dizendo que respeita os direitos de seus empregados de, livremente, escolherem seus candidatos nas eleições, garantindo a todos que não serão adotadas medidas de caráter retaliatórios, como por exemplo, a perda do emprego.

O caso foi levado ao MPT, nesta quinta-feira, pelo diretório municipal do PT, em Nova Odessa.

“Recebemos várias denúncias de que o dono da Barbarex estaria ameaçando os trabalhadores, dizendo que quem não votasse no candidato Bolsonaro seria demitido. Não bastasse isso, ele começou a adesivar os carros dos empregados com a bandeira do Brasil”, afirmou Thiago Beroco, advogado trabalhista e presidente do diretório do PT de Nova Odessa.

A empresa também teria promovido um comício, nesta semana, orientando os funcionários a votarem no presidente Jair Bolsonaro, que busca a reeleição. Segundo as denúncias, o dono teria programado ainda uma grande carreata para este sábado, véspera das eleições, com a promessa de algum tipo de vantagem econômica para os empregados que participassem.

“Nos sentimos, de certa forma, vitoriosos, porque esse tipo de situação é inadmissível em qualquer município. A empresa não pode – nem as igrejas, nem qualquer outra instituição – inibir o cidadão, o trabalhador, que tem todos os direitos garantidos na Constituição Federal, inclusive o direito ao voto”, declarou Beroco.

O LIBERAL procurou a empresa, bem como o escritório de advocacia que a defende, mas não teve retorno.

Denúncias

Até esta sexta-feira, o MPT tinha em curso sete denúncias de coação eleitoral no ambiente de trabalho na RPT (Região do Polo Têxtil). Do total de ocorrências, três partiram de Nova Odessa, duas de Sumaré, uma de Americana e uma de Santa Bárbara d’Oeste.

O empregador que praticar o assédio eleitoral pode ser penalizado, tanto na esfera trabalhista como na esfera criminal, pois os artigos 299 e 301 do Código Eleitoral (Lei nº 4.737/65) definem como crime a prática, podendo resultar em pena de reclusão de até quatro anos.