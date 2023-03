Empresa de Nova Odessa envia 6 toneladas de produtos de limpeza para o litoral norte

A empresa Barbarex, com sede em Nova Odessa, fez a doação de seis toneladas de produtos de limpeza para as vítimas das chuvas do litoral norte. A iniciativa teve o apoio do prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho (PSD), do vice-prefeito Alessandro Miranda. o Mineirinho, e da presidente do Fundo Social de Solidariedade de Nova Odessa, Rose Miranda.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

De acordo com a prefeitura, a doação, feita pelo empresário Edson Berggren será levada nesta quarta-feira para a Defesa Civil de São Sebastião para ser distribuída às mais de 2,2 mil famílias desalojadas ou desabrigadas pelas chuvas no litoral norte, bem como na limpeza e recuperação das localidades afetadas.

“Só temos que agradecer a solidariedade do Edson da Barbarex neste momento. Amanhã mesmo vamos juntar essa grande doação ao que já arrecadamos lá no Fundo Social e vamos levar para São Sebastião. Esse é um momento de nos unirmos para ajudar quem perdeu tudo e precisa desse apoio”, afirmou o prefeito Leitinho.

DOAÇÕES

Fundo Social de Nova Odessa recebe doações – Foto: Prefeitura de Nova Odessa / Divulgação

As doações ainda podem ser entregues pela população em geral, grupos de pessoas e empresas da cidade e da região diretamente na sede do Fundo, na Rua Heitor Penteado, nº 199, no Centro (junto ao Espaço Melhor Idade), nos dias úteis, das 8h às 16h. São aceitas doações de alimentos não perecíveis (e dentro da data de validade), água mineral, produtos de higiene pessoal, produtos de limpeza, agasalhos em bom estado de conservação e roupas de cama e banho.