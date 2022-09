Emef Paulo Azenha passa por reforma no Jardim Fadel, em Nova Odessa

Escola municipal já está em obras - Foto: Prefeitura de Nova Odessa / Divulgação

A Emef (Escola Municipal de Ensino Fundamental) Paulo Azenha, localizada no Jardim Fadel, em Nova Odessa, está em obras. De acordo com a prefeitura, as manutenções têm como objetivo renovar a pintura, corrigir falhas estruturais e reparar o telhado dos dois prédios.

O local já havia sido alvo de reclamação de pais de alunos, que relataram que a estrutura estaria com rachaduras, mofo e goteiras quando chovia, além do alambrado danificado. O problema foi noticiado pelo LIBERAL em fevereiro deste ano.

O assunto também motivou requerimento do presidente da Câmara, o vereador Elvis Ricardo Maurício Garcia, o Pelé (PSDB), que encaminhou a propositura à prefeitura.

O secretário adjunto de Educação, Assis das Neves Grillo, informou que os serviços se concentram em um dos prédios, com os alunos realocados no outro.

“Já realizamos os reparos e o reforço no telhado, para evitar qualquer tipo de vazamento em períodos de chuva. E estamos finalizando também a nova pintura das salas”, explicou.

A prefeitura não informou a previsão para o término das obras e nem o valor investido.