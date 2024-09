Em Nova Odessa, Bill e esposa são condenados a pagar R$ 10 mil por impulsionamento irregular

A Justiça Eleitoral de Nova Odessa condenou no último sábado (21) o candidato a prefeito Benjamim Bill Vieira de Souza (PL) e sua esposa, Andrea Pereira Silva Souza, a pagar uma multa de R$ 10 mil por impulsionamento irregular de propaganda nas redes sociais. A decisão considerou vídeos publicados e promovidos pela cônjuge no Facebook, o que é proibido por leis eleitorais.

O LIBERAL procurou a assessoria do postulante, que não quis se manifestar. A sentença cabe recurso ao TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo).

Andréa Souza e Benjamin Bill Vieira de Souza – Foto: Leonardo Matos / Liberal

A ação foi ingressada em 14 de setembro pela federação PT, PV e PCdoB. Nela, o grupo indica vários vídeos publicados no Facebook de Andrea e que foram impulsionados.

Os conteúdos são propagandas eleitorais que destacam propostas de Bill, bem como apontam problemas relacionados à atual gestão do município. Pelo menos uma dessas postagens tinha hashtags que citavam o nome do candidato e da coligação.

A federação pediu a remoção imediata dos vídeos e a aplicação de multa ao candidato. A solicitação de exclusão foi atendida e determinada pela Justiça no último dia 15.

Durante o processo, a defesa do postulante ao Executivo novaodessense defendeu a regularidade das publicações promovidas, já que, segundo ela, os conteúdos não pediam voto. Também foi alegado o direito à liberdade política.

Porém, o juiz Luiz Gustavo Primon, da 292ª Zona Eleitoral de Nova Odessa, julgou procedente a ação após análise dos vídeos. O magistrado citou trechos de uma resolução do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) e de uma lei que regulamenta propagandas eleitorais para explicar que pessoas alheias à disputa do pleito não podem fazer esse tipo de postagem com impulsionamento.

“A representada, na condição de esposa do representado e candidato, por meio de anúncios impulsionados promoveu verdadeira propaganda eleitoral em favor de seu marido, inclusive com textos expressos com seu nome, número de urgente e diversos dizeres referentes a promessas de campanha, tudo isso, repita-se, mediante contratação de impulsionamento dos anúncios em redes sociais visando a atingir um maior público”, justificou.

Primon condenou Bill e sua esposa por impulsionamento irregular e aplicou multa de R$ 10 mil. Ainda foi determinada a remoção definitiva de todos os vídeos da rede social.

Materiais sem o PSDB

Ainda no último sábado, o juiz deu procedência a uma outra representação ingressada pela federação PT, PV e PCdoB, na qual foram apontados materiais de campanha do candidato do PL e do seu vice, Zé Carlos (Republicanos), que não citam o PSDB como um dos partidos da coligação. Na sentença, o magistrado mencionou uma resolução do TSE que obriga a exposição de todas as legendas da aliança.

Primon proibiu que a chapa distribua ou divulgue propagandas que informem todos os integrantes da coligação. Além disso, as peças irregulares deverão ser recolhidas e entregues ao juízo em até 48 horas — medida que foi cumprida pela coligação nesta segunda (23).

Ao LIBERAL, a assessoria de Bill disse que “houve um mero erro formal na produção de parte dos materiais, tão logo foi identificado os mesmos já foram inutilizados. O material que está sendo distribuído já está em conformidade”.