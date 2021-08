Em meio a protesto de estudantes, ministro da Educação faz visita técnica em Nova Odessa

O ministro da Educação, Milton Ribeiro, foi recebido com um protesto de estudantes na tarde deste sábado (21), no Ginásio de Esportes Santa Rosa, em Nova Odessa. Ele esteve no município à convite do prefeito Cláudio José Schooder (PSD), o Leitinho, para um encontro técnico com cerca de 60 chefes de Executivos e secretários de Educação de cidades da região e do Interior do Estado de São Paulo.

Protesto marcou a vinda do ministro a Nova Odessa

Protesto marcou a vinda do ministro a Nova Odessa

Protesto marcou vinda do ministro

Com cartazes e megafones, os estudantes cobraram diálogo, acesso à educação para todos e protestaram contra a fala do ministro, que em entrevista à TV Brasil disse que a “universidade deveria, na verdade, ser para poucos, nesse sentido de ser útil à sociedade”. O grupo é ligado às entidades estudantis UNE (União Nacional de Estudantes), Ubes (União Brasileira dos Estudantes Secundaristas) e UPE (União Paulista dos Estudantes).

“Tivemos o Enem 2021 com o menor número de inscritos em 13 anos, fruto de uma política irresponsável. Hoje [neste sábado] faz 258 dias que o Ministério da Educação ignora o pedido da Ubes de reunião para que a gente possa falar sobre o acesso da educação na pandemia. Esse é um protesto para ver se o ministro passa a nos escutar, passa a investir na educação para que a gente possa acessá-la de forma segura”, declarou Rosana Barroso, estudante do pré-vestibular e presidente da Ubes.

Ministro Milton Ribeiro e o prefeito de Nova Odessa, Leitinho – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Presidente da Une, Bruna Brelaz, disse que todas as entidades ligadas ao movimento estudantil reforçam a necessidade de debate do ensino superior, ainda mais em um período de pandemia, onde estudantes mais pobres, negros e indígenas estão desistindo de continuar o curso superior e os estudantes secundaristas não estão conseguindo ter acesso à universidade.

“Somos contra a volta da elitização da universidade e, infelizmente, o Ministério da Educação não tem nenhum tipo de diálogo com o movimento estudantil pra saber qual é a nossa opinião sobre o que tem acontecido com esses estudantes brasileiros”.

Até o final da tarde deste sábado, o ministro não havia falado com a imprensa nem se manifestado sobre o protesto.

Chico pede construção de três creches em Americana

O prefeito de Americana, Chico Sardelli (PV), aproveitou a presença do ministro da Educação, Milton Ribeiro, neste sábado, em Nova Odessa, para pedir a construção de três creches. As unidades funcionariam no Jardim Bertoni, Praia Azul e no Jardim da Balsa. Com investimento total de R$ 9 milhões, cada uma teria capacidade para atender 100 crianças.

Na oportunidade, Chico também solicitou aparelhos de ar condicionado para as escolas, cobertura de quadras poliesportivas e projetores, entre outras melhorias. “Tudo aquilo que tivermos de emenda do governo federal, fizemos pedido”.

Ministro esteve em Nova Odessa para evento técnico com prefeitos e secretários de Educação – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Denominado pelo MEC (Ministério da Educação) como “Melhorias na Educação”, o atendimento dos prefeitos contou com dirigentes e técnicos tanto do ministério quanto do FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação) para tirar dúvidas sobre convênios e programas federais, políticas públicas voltadas para a área da Educação e critérios de prestação de contas.