Eleição para presidência da câmara opõe grupos políticos em Nova Odessa

Três nomes deverão disputar a presidência da Câmara de Nova Odessa para o biênio 2023-24. A votação acontece na sessão do próximo dia 12 e opõe os grupos do atual prefeito, Claudio José Schooder (PSD), o Leitinho, e do ex-prefeito Benjamin Bill Vieira de Souza (PSDB). Os parlamentares que almejam o cargo são: Professor Antônio (PSD), Wagner Morais (PSDB) e Cabo Natal (Avante).

A reportagem do LIBERAL conversou com os candidatos na última segunda-feira e todos confirmaram o interesse, bem como a negociação avançada com os seus aliados políticos. O candidato da base do governo deverá ser Professor Antônio, que está em seu terceiro mandato no Legislativo e tentará pela terceira vez ser presidente da câmara.

Vereador Pelé deixa o cargo e um substituto será eleito – Foto: Solange Strozzi / Câmara de Nova Odessa

“Eu fui o único vereador diretamente do partido do Leitinho, por isso é justo que eu pleiteie. Vai ser uma disputa muito difícil, muito apertada, porque o Leitinho não tem uma base do seu partido, então vai ter que contar com outros que foram agregados”, disse Antônio.

Já a oposição articulou o nome de Wagner Morais, que chegou a ser secretário de Governo do ex-prefeito Bill e que quer contar também com os votos dos vereadores do União Brasil. A pretensão é manter o poderio político do grupo no Legislativo, já que o atual presidente da câmara é Elvis Ricardo Maurício Garcia (PSDB), o Pelé.

“Nós elegemos seis vereadores em 2020. Eu conto com esse mesmo grupo. A gente não fica tranquilo, porque não temos a palavra de todo mundo, mas a gente espera que esse grupo vote de forma alinhada, como tem sido até então. Não tem motivo para essa aliança ter se diluído”, afirmou Wagner.

O terceiro concorrente deve ser Cabo Natal, que não é alinhado a nenhum dos grupos. Segundo ele, sua candidatura representa a nova política e a quebra da polarização.

“Eu posso não ter a base dos outros candidatos, mas eu sou o que tem menos rejeição lá na câmara. E eu carrego comigo a experiência de fazer parte da comissão mais importante da câmara, que é a Comissão de Constituição, Justiça e Redação”, ressaltou Cabo Natal, que acredita que possa ter papel decisivo nos votos caso não consiga vencer.

O grupo de Leitinho também tem estudado lançar Márcia Rebeschini (PV), caso Professor Antônio não reúna os votos necessários. De acordo com a parlamentar, a escolha por Antônio se deve ao “tempo de casa”, mas a rejeição dela seria menor e, por isso, ela pode angariar mais votos para enfrentar a oposição.