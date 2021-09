Dupla é presa com cinco quilos de maconha e cocaína em Nova Odessa

Cinco quilos de maconha e 587 gramas de cocaína foram encontrados em um compartimento secreto no painel do veículo

Um homem e uma mulher foram presos por tráfico de drogas na noite desta quinta-feira (2) com cinco quilos de maconha e 587 gramas de cocaína em Nova Odessa. As prisões foram possíveis após atuação do setor de inteligência da Guarda Municipal.

Drogas estavam escondidas em um compartimento no painel do carro – Foto: Divulgação / Guarda de Nova Odessa

Segundo informações da Guarda, o setor de inteligência recebeu informações de que um Pálio estaria transportando drogas. Diante desse fato, o veículo foi inserido como suspeito no sistema de videomonitoramento.

O LIBERAL no seu e-mail: se inscreva na nossa newsletter

Às 22h18 o veículo entrou em Nova Odessa pela rua Goiânia e na Avenida Jean Nicolini, os guardas abordaram o motorista, um homem e no banco do passageiro estava uma mulher. Com eles nada de ilícito foi encontrado, entretanto, em busca veicular, havia um esconderijo dentro do painel do Pálio.

Guarda encontrou um esconderijo dentro do painel do Pálio – Foto: Divulgação – Guarda Municipal

No interior do compartimento estavam seis tijolos de maconha, pesando cinco quilos e mais uma porção grande de cocaína, pesando 587 gramas.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A dupla foi levada até a delegacia de Americana onde recebeu voz de prisão em flagrante por associação e tráfico de drogas.