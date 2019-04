Dupla é presa após disparo com arma de fogo

Dois homens foram detidos após dispararem uma arma de fogo na Avenida São Gonçalo, no Bosque dos Eucaliptos, em Nova Odessa, na noite do último domingo (21).

Segundo o boletim de ocorrência, policiais faziam ronda no bairro, quando receberam informação sobre disparos em uma obra e se dirigiram até o local para apurar a denúncia. Foto: Arquivo / O Liberal

Ao serem questionados, os envolvidos afirmaram que havia uma arma calibre 38 com eles, que estava sendo usada para segurança pessoal e que cada um havia efetuado um disparo para testar o revólver.

Um dos indiciados informou à polícia que a arma foi adquirida na cidade de São Paulo e estava registrada em nome de uma outra pessoa.

Os dois envolvidos foram levados à Delegacia Seccional de Americana e autuados por posse irregular de arma de fogo, sendo liberados mediante o pagamento de fiança. A reportagem do LIBERAL tentou contato com as partes citadas no registro do caso, mas não obteve resposta.

Patrícia Amorim, estagiária, sob supervisão de Cláudio Giória.