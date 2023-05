Duas UBSs de Nova Odessa passam a contar com sistema de energia solar

As UBSs (Unidades Básicas de Saúde) dos Jardins Alvorada e Nossa Senhora de Fátima, em Nova Odessa, passaram a contar com sistema de energia solar. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (19) pelo prefeito Claúdio José Schooder (PSD), o Leitinho, e o diretor de operações da UTE (Usina Termelétrica) Paulínia Verde e Grupo Gera, Christian Schock. Os equipamentos instalados são resultado de uma parceria entre a empresa e o município.

Novo sistema foi inaugurado em evento nesta sexta-feira – Foto: Divulgação

A inauguração oficial dos sistemas de energia solar integram a segunda etapa do Programa de Geração de Energia Fotovoltaica em prédios públicos de Nova Odessa.

A primeira etapa foi no ano passado, com a instalação do mesmo sistema no Hospital e Maternidade Municipal Dr. Acílio Carreon Garcia. Neste caso, a iniciativa foi possível por meio de uma parceria com a CPFL Paulista através do programa “CPFL Energia nos Hospitais”. Nenhum dos três sistemas teve custos para os cofres públicos.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Segundo o engenheiro eletricista da prefeitura e responsável pelo acompanhamento das instalações, Emerson Principe Padela, os sistemas representam uma economia de até 80% na fatura no período de outono e inverno, podendo alcançar redução de até 95% na primavera e verão.

“A prefeitura já economizou [com o sistema do hospital] R$ 52 mil e evitou a emissão de mais de 14 mil toneladas de CO2 na atmosfera”, afirmou.

O diretor de operações da UTE Paulínia Verde e Grupo Gera enfatiza que há uma preocupação de toda sociedade em relação à eficiência energética, uma energia mais limpa, que é o propósito da empresa.

“A parceria da UTE Paulínia Verde traz uma geração de energia renovável, um bom exemplo de economia circular, que é uma geração de energia a partir de resíduos”, explicou.

Também presente na cerimônia, a secretária de Saúde do município, Jaqueline Serrano, enfatizou que “energia limpa e sustentável também é saúde”. Para ela, a economia gerada com ações como as que vêm sendo implementadas nos espaços públicos refletem diretamente nos investimentos que podem ser feitos na Saúde.