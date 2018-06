Duas câmeras de monitoramento de Nova Odessa não funcionam

Duas das 18 câmeras do sistema de videomonitoramento de Nova Odessa não registram nenhuma imagem há, pelo menos, duas semanas. Os equipamentos estão instalados nos acessos da cidade por Sumaré e Americana, localização considerada estratégica para combater, entre outros crimes, roubos e furtos de veículos. A prefeitura informou que abriu licitação para contratar empresa e realizar o reparo.

O prazo de desligamentos das câmeras, no entanto, pode ser ainda maior. Passando-se por um cidadão interessado em obter imagens de um carro furtado, a reportagem do Grupo Liberal ligou para a sede da Guarda Municipal, onde funciona a central de monitoramento. A funcionária que se identificou como responsável pelo setor, disse que elas não gravam nada “há quase um mês”. “Não sei se foi um curto-circuito, mas parou”, afirmou. Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal

Já a assessoria de imprensa da prefeitura afirmou que os equipamentos apresentaram problemas técnicos, que impedem a gravação de imagens, “na última semana de maio”. “A prefeitura realizará na sexta-feira, dia 8, sessão do pregão presencial cujo objetivo é contratar empresa que ficará responsável pela manutenção desses equipamentos. Tão logo o processo seja finalizado, a manutenção será realizada”, afirmou em nota.

O edital de abertura da licitação citada pela administração foi publicado no dia 24 de maio, na penúltima semana do mês. O custo estimado do serviço, incluindo materiais e mão de obra, é de R$ 484 mil.

O sistema de videomonitoramento é formado por 18 câmeras instaladas em dez pontos da cidade. Dois deles ficam na região central, onde estão concentrados os estabelecimentos comerciais e bancários e os demais se encontram nas entradas e saídas do município. Existem câmeras nas rodovias Astrônomo Jean Nicolini e Arnaldo Julio Mauerberg; Estrada Municipal Rodolfo Kivitz, Estrada São Gonçalo, Avenida Ampélio Gazzetta, Avenida Walter Manzato, Rua Goiânia, Estrada Eduardo Klarkis (no cruzamento com a Avenida Brasil), Avenida Carlos Botelho e Rua Rio Branco.