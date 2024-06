Duas apostas de Nova Odessa faturam R$ 38 mil cada ao acertarem a quina da Mega-Sena

Duas apostas feitas em Nova Odessa faturaram R$ 38.469,76 ao acertarem cinco dos seis números da Mega-Sena, em sorteio realizado na noite deste sábado (22), do concurso 2.740. Mais uma vez nenhum apostador acertou as seis dezenas e o valor do prêmio acumulou em R$ 93 milhões.

Os números sorteados foram: 13-16-17-34-41-47

Na RPT (Região do Polo Têxtil), que incluem as cidades de Americana, Santa Bárbara d’Oeste, Nova Odessa, Sumaré e Hortolândia, também houve sortudos na quadra e a premiação foi distribuída da seguinte maneira:

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Premiados na quadra:

Americana: Sete apostas faturaram R$ 854,00 cada;

Sete apostas faturaram R$ 854,00 cada; Santa Bárbara: Seis apostas ganharam R$ 854,00 cada, um jogo concorrendo com oito números levou para a casa o valor de R$ 5.124,00 e houve ainda um bolão vencedor em que seis cotistas irão dividir o prêmio de R$ 854,00;

Seis apostas ganharam R$ 854,00 cada, um jogo concorrendo com oito números levou para a casa o valor de R$ 5.124,00 e houve ainda um bolão vencedor em que seis cotistas irão dividir o prêmio de R$ 854,00; Nova Odessa: Além das duas apostas que acertaram a quina, a cidade teve também outros dois sortudos que levaram R$ 854,00 cada em apostas simples;

Além das duas apostas que acertaram a quina, a cidade teve também outros dois sortudos que levaram R$ 854,00 cada em apostas simples; Sumaré: Seis apostas simples faturaram R$ 854,00 cada e dois bolões, um com sete números e 14 cotas faturou R$ 2.562, e outro, com seis números e quatro cotistas levou R$ 854,00;

Seis apostas simples faturaram R$ 854,00 cada e dois bolões, um com sete números e 14 cotas faturou R$ 2.562, e outro, com seis números e quatro cotistas levou R$ 854,00; Hortolândia: Sete apostas simples lucraram os R$ 854 cada, uma outra faturou R$ 2.562 ao jogar com 7 números e um bolão, com 14 cotistas e oito números jogados, levou o prêmio de R$ 5.124.

O próximo sorteio acontece nesta terça-feira (25) e o valor está acumulado em R$ 93 milhões para quem acertar as seis dezenas do jogo.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Quina de São João

A Caixa Econômica Federal também realizou neste sábado (22), o sorteio do concurso 6.462 da Quina de São João, que premiou três apostas da região que acertaram quatro, dos cinco números.

Os números sorteados foram: 21, 38, 60, 64 e 70

Em Americana, duas apostas foram premiadas, uma com seis números levou o valor de R$ 22 mil e uma aposta simples, com cinco números, faturou R$ 11 mil. O terceiro ganhador realizou a aposta em Hortolândia, e também faturou R$ 11 mil ao acertar a quadra.

Já o prêmio principal do concurso, estimado em R$ 229,9 milhões, foi dividido entre três apostas, sendo dois bolões e uma simples, que saíram para cidades de Gouveia (MG), São José do Rio Preto (SP) e Viamão (RS). Cada aposta irá levar R$ 76,6 milhões e, no caso dos bolões, o valor será dividido entre os cotistas, sendo 10 na aposta de Gouveia e 18 na aposta feita em São José do Rio Preto.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!