Dono e gerente de clínica clandestina são presos pela Polícia Civil em Nova Odessa

O proprietário de uma clínica para idosos e dependentes químicos irregular no Parque dos Pinheiros, em Nova Odessa, Marcos Vinicius Pereira da Costa Reis, de 36 anos, e o gerente do local, Adriano Barreto Coelho, de 50, foram presos em flagrante pela Polícia Civil, na tarde da quarta-feira, por cárcere privado, maus-tratos e furto de energia elétrica.

Mesmo lacrado, o local ainda funcionava e mantinha 23 internos – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

De acordo com a GCM (Guarda Civil Municipal), que deu apoio na ação policial, os detidos são os responsáveis pelo estabelecimento, que estava lacrado desde 10 de fevereiro e, mesmo assim, ainda mantinha 23 internos.

Inspetor da Guarda Civil, Alan Goulart afirma que os internos estavam em quartos com restos de comida espalhados no chão, sujeira e as camas não tinham lençóis. “Tinha cheiro muito forte nos alojamentos. Estavam em uma situação crítica”, relata Goulart.

Pacientes foram todos removidos do local – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Uma dona de casa ouvida pelo LIBERAL desabafou e afirmou que mantinha no local, há seis meses, seu tio, que dificuldades de locomoção. Ela alega que não tinha sido informada de que a clínica estava lacrada.

“Não nos deixavam entrar no quarto, pois diziam que era por conta das restrições da Covid-19. Não poderia imaginar que estava nessas condições”, comentou.

Guarda disse que quartos tinham restos de comida espalhados no chão e sujeira – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Os suspeitos foram levados à delegacia de Nova Odessa e depois conduzidos à Cadeia Pública de Sumaré. Eles permanecerão detidos até serem apresentados à audiência de custódia, nesta quinta-feira (30). O advogado que representa os suspeitos não quis comentar o caso.