Dona de cachorro abandonado na chuva em Nova Odessa vai para delegacia

Casal abandonou animal no sábado - Foto: Divulgação

A antiga tutora do cachorro que foi abandonado na chuva no último sábado (19) à noite, na Rua Dr. Ernesto Sprogis, no Jardim Santa Rosa, em Nova Odessa, esteve na delegacia na tarde desta terça-feira (22), conduzida pela GCM (Guarda Civil Municipal), para prestar esclarecimentos sobre o caso. Até a publicação desta matéria, a mulher, que tem 23 anos, ainda estava sendo ouvida pela Polícia Civil.

Minutos antes, a mulher esteve no Departamento de Bem-Estar Animal de Nova Odessa para relatar que tinha se arrependido de deixar o animal, que tem cerca de um ano.

Segundo a equipe Cadeia para Maus-Tratos, que assumiu os cuidados pelo cão, a antiga dona teria relatado que o animal teria avançado em seu filho, o que seria o motivo do abandono. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o cachorro é retirado de um utilitário e deixado na rua.

Mulher foi conduzida à delegacia pela GCM de Nova Odessa – Foto: GCM de Nova Odessa / Divulgação

O cão foi resgatado pelo empresário Danilo Mendonça Salvador, que estava na casa da sogra, que mora na mesma rua. Ele relatou ainda que, assim que o cachorro estava assustado, mas que foi levado para a casa e já ficou mais dócil na mesma hora, permitindo inclusive a interação com as pessoas.

O boletim de ocorrência sobre o abandono foi registrado na tarde de segunda-feira (21). O crime de maus-tratos sem agravantes prevê detenção de 2 meses a 1 ano, além de multa.

Cachorro abandonado em Nova Odessa – Foto: Divulgação