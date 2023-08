Dois são presos após serem flagrados com objetos furtados em Nova Odessa

Objetos foram furtados de uma residência no Campo Belo; ambos confessaram participação no crime

Um homem e uma mulher foram presos pela PM (Polícia Militar) na noite desta segunda-feira (14), em Nova Odessa, após serem flagrados com objetos que foram furtados de uma casa no Campo Belo.

Equipes da Rocam localizaram os objetos furtados e dois foram presos – Foto: 48° BPMI / Divulgação

De acordo com a PM, os policiais foram informados que um Fiat Uno branco foi utilizado para a prática de um furto a residência no município e, com isso, os militares intensificaram as buscas.

Segundo a PM, os policiais estavam em patrulhamento na Rua José Assad Salum, no Jardim Monte das Oliveiras, quando um homem, ao notar a presença da viatura, correu para dentro de um imóvel.

Pelo portão os militares conseguiram ver o Uno utilizado no furto e o suspeito confessou o crime. Uma mulher que estava dentro da residência também confessou que tinha participado do ato criminoso. Os produtos furtados estavam dentro do carro.

Conduzidos ao Plantão Policial de Nova Odessa, os dois foram autuados por furto e ficam à disposição da justiça.