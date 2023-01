Doações para AAANO agora podem ser feitas também por nota fiscal

Associação atende cerca de 500 animais - Foto: Associação Amigos dos Animais de Nova Odessa / Divulgação

As doações para ajudar os animais abrigados na AAANO (Associação dos Amigos dos Animais de Nova Odessa) agora também podem ser feitas através da nota fiscal. A campanha de Doação de Nota Fiscal com CPF incentiva os interessados a se cadastrarem no sistema da Nota Fiscal Paulista, no qual é possível converter a arrecadação em doações diretas para a instituição.

Ao se cadastrar no site da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, ou pelo aplicativo da Nota Fiscal Paulista, o doador pode acessar a página de entidades, escolher doar com o CPF e cadastrar a AAANO como a instituição desejada.

Com o cadastro realizado, as doações são automáticas, basta o consumidor utilizar o CPF nas notas fiscais durante as compras. Caso a pessoa nunca tenha feito um resgate de crédito da nota fiscal paulista, precisa necessariamente fazer um primeiro resgate de no mínimo R$ 0,99, cadastrando sua conta bancária, e somente depois será possível doar para a associação.

Todo valor arrecadado com o novo esquema de doações será revertido para a manutenção do abrigo e pagamento de tratamentos diversos dos quase 500 animais que vivem na sede da associação.

De acordo com o presidente da entidade Thiago Rodrigues, esta é uma forma segura e rápida de ajudar. “Muitas pessoas nos perguntam como ajudar a AAANO e, desta forma, conseguem doar um valor de forma prática e sem ter que gastar nada, e ainda ajuda na continuidade do nosso trabalho”, afirma.

A associação se colocou à disposição para tirar dúvidas ou auxiliar o consumidor interessado em ajudar através do e-mail contato@aaano.com.br.

Confira o passo a passo para fazer o cadastro

1 – Cadastre-se pelo site oficial (www.nfp.fazenda.sp.gov.br/) ou aplicativo da Nota Fiscal Paulista – entre como “Consumidor” e coloque o CPF e senha (caso não tenha cadastro, é só fazer na hora);

2 – Ao acessar o site ou app, busque a página “Entidades”, clique e entre em “Doações para entidade com CPF”;

3 – Cadastre a AAANO para receber sua doação em dois passos: selecione “Prazo indeterminado” e digite o CNPJ: 01.995.128/0001-03. Clique em “Confirmar”.