Dise estoura depósito de drogas do PCC e prende gerente do tráfico em Nova Odessa

No apartamento dele, no Jardim Monte das Oliveiras, foram apreendidos 5.208 pinos de cocaína, que pesaram 6,4 kg

Um rapaz de 20 anos, que seria o “gerente do tráfico”, foi preso em Nova Odessa, em uma casa que funcionaria como depósito de drogas da facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital), nesta quinta-feira (14), por policiais civis da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Americana.

Drogas apreendidas pela Dise de Americana – Foto: Dise / Divulgação

No apartamento dele, que fica no condomínio Ipê Roxo, no Jardim Monte das Oliveiras, foram apreendidos 5.208 pinos de cocaína, pesando 6,4 quilos, além de uma mala, celular e R$ 71 em dinheiro.

Segundo os policiais, os investigadores apuravam a distribuição de drogas da facção criminosa na região de Nova Odessa e Sumaré, quando conseguiram chegar à identidade do suspeito.

Eles foram até ao apartamento do rapaz e o surpreenderam no momento em que separava as porções de cocaína. As droga estavam depositadas em uma mala preta.

Conduzido até a sede da delegacia especializada em Americana, o suspeito foi autuado em flagrante e depois foi levado para a Cadeia Pública de Sumaré, até que seja apresentado à audiência de custódia.