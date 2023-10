Devido à chuva, Nova Odessa cancela programação deste sábado da Festa das Nações

Evento será retomado neste domingo, a partir do meio-dia, com o “Almoço da Família”, segundo a prefeitura

Em razão das fortes chuvas, a comissão organizadora da Festa das Nações de Nova Odessa decidiu cancelar a programação deste sábado (7). O evento será retomado neste domingo, a partir do meio-dia, com o “Almoço da Família”.

A prefeitura apontou, em nota, que há a previsão de chuva forte e contínua na noite deste sábado. Um vídeo obtido pelo mostra que os ventos já danificaram a estrutura durante a tarde.

No comunicado, a administração municipal ressalta que a programação de palco deste domingo está “sensacional, incluindo uma apresentação inédita conjunta do Samba d’Aninha com a Banda Sinfônica Municipal, e fechando a edição 2023 à noite com o cantor Paulo Ricardo, ex-RPM”.

As atrações musicais deste sábado seriam o cantor sertanejo Sâmi Rico, filho do falecido José Rico, que fazia dupla com Milinário.

Antes, haveria show da Legião Urbana Cover do Brasil, além de Maicon Dias e de Pin & Mallone. As apresentações ocorreriam a partir das 18h. A Festa das Nações acontece desde sexta-feira.